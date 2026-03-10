Предостережение от Роспотребнадзора получили три российских вуза

Фото: depositphotos/kasto

Три российских университета получили официальные предостережения от Рособрнадзора. Об этом сообщили в канале ведомства на платформе MAX.

Предостережения были вынесены в адрес Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы, Новосибирского национального исследовательского государственного университета, Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.

Сведения о данных предостережениях доступны для ознакомления в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее ведомство направило предостережения еще 11 российским вузам. Рособрнадзор также выносил предупреждения 3 вузам в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Ведомство призвало принять необходимые меры для устранения нарушений.

Кроме того, в Госдуме призвали проанализировать отток российских студентов за рубеж. Согласно исследованиям, еще на стадии бакалавриата примерно половина самых успешных студентов ведущих российских вузов уезжала заграницу.