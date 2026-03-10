Форма поиска по сайту

10 марта, 12:18

Шоу-бизнес

Бородин запросил 5 миллионов рублей компенсации от Пугачевой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Компенсацию морального ущерба на сумму 5 миллионов рублей запросил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин с певицы Аллы Пугачевой.

"Все уйдет на нужны СВО", – сказал глава организации в беседе с РИА Новости.

Как сообщил Бородин, поводом для обращения в суд с иском против Пугачевой послужило ее интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом). В ходе беседы певица допустила оскорбительные высказывания в адрес Бородина и выразила негативное отношение к специальной военной операции.

Пресненский суд Москвы запланировал рассмотрение этого иска на вторник, 10 марта.

Изначально Бородин направлял иск на 1,5 миллиарда рублей в Савеловский суд Москвы в сентябре 2025 года – после интервью Пугачевой. Однако инстанция оставила его без движения. Спустя время уже Тверской суд столицы зарегистрировал иск Александра Трещева к Пугачевой, который затем также был возвращен без рассмотрения.

