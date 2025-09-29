Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что в иске фигурирует сумма в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Трещев уже подавал аналогичный иск к певице в Савеловский суд. В документах говорилось, что Пугачева в одном из своих интервью восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, чем, по словам адвоката, нанесла оскорбление российскому народу.

Также ветеран боевых действий отмечал, что певица допустила высказывания, порочащие главу государства, армию и правоохранительные органы России. Поэтому он попросил суд признать распространяемую Пугачевой информацию не соответствующей действительности, а также обязать выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию в 1,5 миллиарда рублей.

Позднее стало известно, что Савеловский суд оставил иск без движения. По закону у мужчины было время на исправление недочетов для того, чтобы документ был принят к рассмотрению.

