Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 14:16

Шоу-бизнес

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката, ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что в иске фигурирует сумма в 1,5 миллиарда рублей.

Ранее Трещев уже подавал аналогичный иск к певице в Савеловский суд. В документах говорилось, что Пугачева в одном из своих интервью восхваляла президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева, чем, по словам адвоката, нанесла оскорбление российскому народу.

Также ветеран боевых действий отмечал, что певица допустила высказывания, порочащие главу государства, армию и правоохранительные органы России. Поэтому он попросил суд признать распространяемую Пугачевой информацию не соответствующей действительности, а также обязать выпустить опровержение и взыскать с нее компенсацию в 1,5 миллиарда рублей.

Позднее стало известно, что Савеловский суд оставил иск без движения. По закону у мужчины было время на исправление недочетов для того, чтобы документ был принят к рассмотрению.

Читайте также


судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика