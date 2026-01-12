Трамп вновь заявил, что США достигли прогресса в урегулировании украинского конфликта

Фото: ТАСС/AP/Doug Mills

Соединенные Штаты добились прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Все, что я могу сделать, – это остановить конфликт. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом", – подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп снова назвал украинский конфликт "войной (экс-лидера США Джо. – Прим. ред.) Байдена" и заявил, что боевые действия никогда бы не начались, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год.

Ранее американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию украинского вопроса в конечном итоге будет достигнута.

Говоря о своих отношениях с Владимиром Путиным, он добавил, что они всегда были отличными. При этом Трамп добавил, что разочарован медленными темпами урегулирования конфликта.