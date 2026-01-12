Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 06:57

Политика

Трамп вновь заявил, что США достигли прогресса в урегулировании украинского конфликта

Фото: ТАСС/AP/Doug Mills

Соединенные Штаты добились прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Все, что я могу сделать, – это остановить конфликт. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом", – подчеркнул глава Белого дома.

Также Трамп снова назвал украинский конфликт "войной (экс-лидера США Джо. – Прим. ред.) Байдена" и заявил, что боевые действия никогда бы не начались, если бы он был президентом в период с 2020 по 2024 год.

Ранее американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию украинского вопроса в конечном итоге будет достигнута.

Говоря о своих отношениях с Владимиром Путиным, он добавил, что они всегда были отличными. При этом Трамп добавил, что разочарован медленными темпами урегулирования конфликта.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

Как правильно заваривать и пить чай?

Напиток станет более полезным, если добавить в него сливочное масло с солью

Также важно соблюдать температуру заваривания

Читать
закрыть

Как уберечь зрение при работе за компьютером?

Важно соблюдать ограничения по времени работы с гаджетами

Расстояние от глаз до монитора должно составлять 50–70 сантиметров

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика