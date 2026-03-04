Форма поиска по сайту

04 марта, 12:40

Районный центр появится в Теплом Стане по программе КРТ

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Современный районный центр появится в столичном Теплом Стане в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на портале mos.ru, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, здание расположится на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана. В настоящее время там находятся старые постройки.

"Благодаря проекту КРТ пространство качественно преобразится: здесь возведут современный районный центр, где люди смогут пользоваться необходимыми услугами и сервисами. Общая площадь здания составит 33,19 тысячи квадратных метров", – рассказал вице-мэр.

В районном центре разместятся магазины, филиалы банков, учреждения досуга и спорта, кафе, а также другие объекты повседневного спроса.

В рамках проекта специалисты еще проведут комплексное благоустройство. Они проложат пешеходные дорожки, сделают парковку, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники, а также обновят уличное освещение.

Реализация проекта займет 6 лет, уточнил глава департамента градостроительной политики и строительства Владимир Овчинский.

Ранее в Очаково-Матвеевском ввели в эксплуатацию 19-этажный офисно-торговый центр. Общая площадь здания составила более 57,4 тысячи "квадратов". Всего в нем появится свыше 3 тысяч новых рабочих мест.

Деловое пространство объединяет офисы площадью 25,6 тысячи "квадратов" и 3-уровневый торговый центр, под который отведено 22,3 тысячи "квадратов".

Собянин: утверждены два проекта КРТ в районах Перово и Нагорный

