Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 17:44

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

TMZ: Анджелина Джоли не встречается со своим коллегой Луи Гаррелем

СМИ рассказали, в каких отношениях состоят Анджелина Джоли и Луи Гаррель

Фото: gettyimages.co.uk/Juan Naharro Gimenez/WireImage

Американская актриса Анджелина Джоли и ее французский коллега Луи Гаррель не встречаются, несмотря на слухи об обратном. Об этом неназванные источники из окружения артистки рассказали TMZ.

Информация о романе актеров появилась в связи со съемками драмы "Кутюр", в котором 50-летняя Джоли и 42-летний Гаррель исполнили главные роли. Во Франции фильм вышел в свет в феврале 2026 года.

Недавно Джоли и Гарреля видели вместе за ужином, однако встреча была исключительно дружеской, отметили инсайдеры издания. По их словам, артистка сейчас не состоит в отношениях и сосредоточена на детях и работе.

Ранее 20-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, что долгое время скрывал отношения с 16-летней актрисой Аней Пересильд из-за сложности их характеров. Он также признался, что сперва хотел дать время чувствам окрепнуть, прежде чем делать их публичными.

Исполнитель рассказал, что сейчас поддерживает хорошие отношения с родителями возлюбленной – актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Алексеем Учителем. При этом, как отметил Дмитриенко, ему потребовалось время, чтобы завоевать их доверие.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика