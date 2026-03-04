TMZ: Анджелина Джоли не встречается со своим коллегой Луи Гаррелем

Фото: gettyimages.co.uk/Juan Naharro Gimenez/WireImage

Американская актриса Анджелина Джоли и ее французский коллега Луи Гаррель не встречаются, несмотря на слухи об обратном. Об этом неназванные источники из окружения артистки рассказали TMZ.

Информация о романе актеров появилась в связи со съемками драмы "Кутюр", в котором 50-летняя Джоли и 42-летний Гаррель исполнили главные роли. Во Франции фильм вышел в свет в феврале 2026 года.

Недавно Джоли и Гарреля видели вместе за ужином, однако встреча была исключительно дружеской, отметили инсайдеры издания. По их словам, артистка сейчас не состоит в отношениях и сосредоточена на детях и работе.

Ранее 20-летний певец Ваня Дмитриенко рассказал, что долгое время скрывал отношения с 16-летней актрисой Аней Пересильд из-за сложности их характеров. Он также признался, что сперва хотел дать время чувствам окрепнуть, прежде чем делать их публичными.

Исполнитель рассказал, что сейчас поддерживает хорошие отношения с родителями возлюбленной – актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Алексеем Учителем. При этом, как отметил Дмитриенко, ему потребовалось время, чтобы завоевать их доверие.