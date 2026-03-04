Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 19:02

Безопасность

В РПЦ предупредили о новом виде мошенничества с использованием ИИ-священников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Аферисты придумали новый вид интернет-мошенничества, предполагающий использование священников, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал в беседе с РИА Новости.

Таким образом, он прокомментировал появление в видеохостинге YouTube канала некоего "отца" Дмитрия. Его аудитория уже насчитывает свыше 90 тысяч подписчиков. В самих видео он рассказывает о церковных традициях.

"Использование сгенерированных ИИ образов священников, которые вводят в заблуждение аудиторию, фактически стало новым видом интернет-мошенничества. Это, несомненно, является вызовом, который требует как технических мер противодействия, так и укрепления связей верующих с реальными приходами и священниками", – высказался Кипшидзе.

Он заверил, что синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ уже начал разработку списка таких сервисов, чтобы защитить верующих от подобных манипуляций.

Ранее в МВД назвали отличительные признаки сгенерированных нейросетью документов. По данным правоохранителей, такие документы могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также не соответствовать привычным требованиям оформления, включая использование нестандартных шрифтов.

Согласно сведениям ведомства, аферисты применяют ИИ для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, которые имитируют официальные источники.

Мошенники начали использовать ИИ для звонков от имени СК РФ

Читайте также


безопасностьрелигиятехнологии

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика