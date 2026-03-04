В РПЦ предупредили о новом виде мошенничества с использованием ИИ-священников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Аферисты придумали новый вид интернет-мошенничества, предполагающий использование священников, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал в беседе с РИА Новости.

Таким образом, он прокомментировал появление в видеохостинге YouTube канала некоего "отца" Дмитрия. Его аудитория уже насчитывает свыше 90 тысяч подписчиков. В самих видео он рассказывает о церковных традициях.

"Использование сгенерированных ИИ образов священников, которые вводят в заблуждение аудиторию, фактически стало новым видом интернет-мошенничества. Это, несомненно, является вызовом, который требует как технических мер противодействия, так и укрепления связей верующих с реальными приходами и священниками", – высказался Кипшидзе.

Он заверил, что синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ уже начал разработку списка таких сервисов, чтобы защитить верующих от подобных манипуляций.

Ранее в МВД назвали отличительные признаки сгенерированных нейросетью документов. По данным правоохранителей, такие документы могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также не соответствовать привычным требованиям оформления, включая использование нестандартных шрифтов.

Согласно сведениям ведомства, аферисты применяют ИИ для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, которые имитируют официальные источники.

