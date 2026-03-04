Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 22:19

Политика

Белый дом не исключил возможность проведения наземной операции в Иране

Фото: 123RF.com/digidreamgrafix

США не планируют проводить наземную операцию в Иране, но и не исключают такого варианта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

"На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего (Дональда Трампа. – Прим. ред.), и он мудро поступает, не делая того же сам", – высказалась она.

США совместно с Израилем объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. Они нанесли по стране превентивный удар, в ответ на который Тегеран открыл огонь по еврейскому государству и американским базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Жертвами стали около 940 мирных иранских жителей, а также верховный лидер республики Али Хаменеи, министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Потери с американской стороны составляют по меньшей мере 100 морских пехотинцев. Они были ликвидированы после атаки по военной базе США в Дубае.

В РАН рассказали, может ли состояться диалог между Ираном, США и Израилем

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика