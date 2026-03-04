Белый дом не исключил возможность проведения наземной операции в Иране

Фото: 123RF.com/digidreamgrafix

США не планируют проводить наземную операцию в Иране, но и не исключают такого варианта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.

"На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду отказываться от военных вариантов от имени президента Соединенных Штатов или главнокомандующего (Дональда Трампа. – Прим. ред.), и он мудро поступает, не делая того же сам", – высказалась она.

США совместно с Израилем объявили о начале полномасштабной военной операции против Ирана 28 февраля. Они нанесли по стране превентивный удар, в ответ на который Тегеран открыл огонь по еврейскому государству и американским базам, расположенным в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Жертвами стали около 940 мирных иранских жителей, а также верховный лидер республики Али Хаменеи, министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

Потери с американской стороны составляют по меньшей мере 100 морских пехотинцев. Они были ликвидированы после атаки по военной базе США в Дубае.