В МИД РФ отреагировали на атаку ВСУ на российский газовоз "Арктик Метагаз"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия может принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку газовоза "Арктик Метагаз" в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт министерства.

"Оставляем за собой право на принятие <...> мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия", – подчеркнула дипломат.

Представитель ведомства также отметила, что в случае подтверждения информации о причастности к нападению Вооруженных сил Украины (ВСУ) действия Киева будут расценены как террористический акт и нарушение международного права.

При этом российские загранучреждения продолжают мониторинг ситуации и готовы оказать помощь гражданам страны при необходимости, резюмировала Захарова.

Судно "Арктик Метагаз" было атаковано украинскими катерами близ территориальных вод Мальты в Средиземном море 3 марта. Российский газовоз следовал с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска.

В результате из 30 членов экипажа двое получили ожоги и были доставлены в больницу Бенгази. Остальных россиян отправили в Мурманск.

Владимир Путин охарактеризовал атаку как террористическую. Президент подчеркнул, что подобные инциденты усугубляют ситуацию на мировых энергетических рынках и рынках газа, в том числе для Европы.