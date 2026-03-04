Форма поиска по сайту

04 марта, 19:53

Происшествия

Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз"

Фото: 123RF.com/aapsky

Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз", заявив, что это не входит в их полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.

Как уточнили в дипмиссии, мальтийская сторона пояснила, что инцидент произошел за пределами их поисково-спасательной зоны.

"Арктик Метагаз" подвергся атаке близ территориальных вод Мальты в Средиземном море 3 марта. В этот момент судно следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено украинскими катерами с побережья Ливии.

Всего на борту находились 30 россиян. Двое из них в результате получили ожоги и были направлены в больницу Бенгази. Остальных членов экипажа отправили в Мурманск.

Минтранс назвал произошедшее актом международного терроризма и морского пиратства. Более того, ведомство указало на грубейшее нарушение норм международного морского права.

Посольство РФ связалось с властями Мальты, чтобы выяснить обстоятельства атаки на газовоз

