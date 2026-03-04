04 марта, 19:53Происшествия
Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз"
Фото: 123RF.com/aapsky
Власти Мальты отказали в эвакуации экипажа российского газовоза "Арктик Метагаз", заявив, что это не входит в их полномочия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ.
Как уточнили в дипмиссии, мальтийская сторона пояснила, что инцидент произошел за пределами их поисково-спасательной зоны.
"Арктик Метагаз" подвергся атаке близ территориальных вод Мальты в Средиземном море 3 марта. В этот момент судно следовало с оформленным по всем правилам грузом из Мурманска. Нападение было совершено украинскими катерами с побережья Ливии.
Всего на борту находились 30 россиян. Двое из них в результате получили ожоги и были направлены в больницу Бенгази. Остальных членов экипажа отправили в Мурманск.
Минтранс назвал произошедшее актом международного терроризма и морского пиратства. Более того, ведомство указало на грубейшее нарушение норм международного морского права.
Посольство РФ связалось с властями Мальты, чтобы выяснить обстоятельства атаки на газовоз