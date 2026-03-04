Форма поиска по сайту

04 марта, 19:33

Туризм

Туроператоров обязали вернуть деньги за туры на Ближний Восток

Фото: depositphotos/alexkich

Россиянам будут полностью возвращены средства за туры в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.

Глава Минэкономразвития напомнил, что в день начала конфликта ведомство рекомендовало туроператорам приостановить продажу билетов, чтобы предотвратить усугубление ситуации.

"А вчера (3 марта. – Прим. ред.) после официальных заявлений МИД мы выпустили официальный запрет на это. Также туроператоры обязаны возвращать средства туристам в полном объеме", – сказал Решетников.

Однако, если турагентства все же отказываются возвращать деньги, путешественникам необходимо подать претензию в письменном виде, указав дату покупки тура и направления, а также сославшись на рекомендацию МИД России не посещать страны Персидского залива, рекомендовала ранее адвокат Мария Ярмуш.

В случае игнорирования жалобы следует обратиться в суд, продолжила эксперт. В таком случае основанием для иска станет закон "О защите прав потребителей".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли превентивный удар по Ирану. Ответом Исламской Республики послужили ракетные залпы по еврейскому государству, американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с этим Израиль, Иран и другие государства региона закрыли воздушное пространство. Сейчас в ближневосточных странах остаются застрявшими около 50 тысяч россиян. Их полная перевозка займет до 10 дней.

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не продавать билеты на Ближний Восток до 7 марта

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмполитиказа рубежом

