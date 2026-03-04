Около 50 тыс российских туристов находятся на Ближнем Востоке

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Порядка 50 тысяч российских туристов находятся в странах Ближнего Востока из-за эскалации вокруг Ирана, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что еще 6–8 тысяч граждан РФ не могут покинуть азиатские и африканские страны из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

Также известно, что около 200 россиян застряли на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре и не могут добраться до ОАЭ, чтобы отправиться домой. Их обязали покинуть судно 7 марта. Российское диппредставительство пока не вышло на связь с организаторами путешествия.

Эскалация на Ближнем Востоке произошла после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. В ответ на это Исламская Республика ударила по израильской территории и американским военным базам, расположенным в странах Персидского залива.

Израиль, Иран и другие государства региона закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании также приостановили туда полеты.

В настоящее время осуществляются вывозные рейсы из ближневосточных стран. За первые 2 дня с момента их запуска эвакуировали около 3,9 тысячи российских туристов.