У компании Такера Карлсона похитили партию банок с никотином на миллионы долларов

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Неизвестные похитили крупную партию никотиновых паучей у компании американского журналиста Такера Карлсона. Ущерб оценивается в миллионы долларов, пишет TMZ.

Речь идет о бренде ALP Pouche. Компания готовилась выпустить лимитированную серию паучей под названием ALP Drifters. Однако менее чем через сутки после анонса партия из 378 тысяч банок была похищена.

В компании заявили, что груз забрали со склада в Южной Калифорнии. Получивший продукцию человек предъявил подлинные на вид документы, а затем покинул территорию склада на грузовике.

Транспортное средство направлялось в сторону штата Кентукки, а потом связь с ним внезапно пропала. Правоохранители уже приступили к поиску похищенного товара. В компании Карлсона тем временем пообещали заплатить 100 тысяч долларов тому, кто предоставит достоверную информацию о причастных к краже.

Ранее злоумышленники ограбили банк Volksbank в Германии. Три сообщника надели спецодежду, чтобы попасть в подвал, где расположено хранилище. Во время обеденного перерыва сотрудников организации они вскрыли 14 ячеек и сбежали вместе с тем, что им удалось похитить.

