Депутат Бессараб: ИИ сделает доступными запрещенные для женщин профессии

Список "неженских" профессий собираются пересмотреть в России, сообщили эксперты. Как это сможет изменить рынок труда в будущем, разбиралась Москва 24.

Уравнять права

В России готовятся пересмотреть список профессий, которые считаются "неженскими". Это позволит расширить доступ к специальностям с приемлемым уровнем риска, рассказала РИА Новости эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.





Татьяна Ушкац эксперт экономического факультета РУДН Пересмотр "неженских" профессий планируется в течение года, а изменения могут начаться уже в 2027 году.

По ее словам, министерство труда РФ планирует убрать из ограничительного перечня позиции, связанные с управлением тяжелыми механизмами и оборудованием. Речь идет, в частности, о машинистах экскаваторов и погрузочных машин, а также работниках шахт и горнодобывающих предприятий.

Эксперт добавила, что меры помогут уравнять возможности мужчин и женщин на рынке труда и сделать экономику сильнее за счет привлечения специалистов вне зависимости от пола. Кроме того, инициатива станет частью долгосрочной программы по обновлению рынка занятости и поддержке экономического роста страны.

Ранее сообщалось, что при трудоустройстве женщины сталкиваются с дискриминацией: на одних и тех же должностях они могут получать на 20–40% меньше, чем мужчины. Однако статистика показывает, что первые сильнее вовлечены в трудовые процессы и чаще перерабатывают.

Автоматизация процессов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Закрытый для женщин список профессий никак их не дискриминирует, отметила в разговоре с Москвой 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, перечень составлен исключительно с учетом тех условий, в которых предстоит работать.

"Если они не соответствуют нормальным, например, есть повышенные риски по уровню опасности или вредности, вопрос не о дискриминирующем факторе, а о защите здоровья женщины и ее возможностях деторождения", – объяснила депутат.

Говоря о том, почему исключение ряда профессий стало возможным, Бессараб обратила внимание на изменение условий труда.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сейчас с помощью цифровизации и искусственного интеллекта можно упростить работу на определенных специальностях и сделать их доступными и не вредящими здоровью. Например, сегодня женщина уже может занять должность машиниста электропоезда. Раньше это было невозможно, так как требовало дополнительных физических усилий.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила, что компании уже начали подходить к подбору кандидатов с совершенно другой стороны.

"Те же стройки или производства, которые раньше "не смотрели" в сторону женщин, теперь обращают на них внимание. Дополнительные сотрудники нужны в условиях битвы за таланты и с точки зрения того, что в промышленности, транспорте и ряде других секторов не хватает кадров", – объяснила эксперт в беседе с Москвой 24.

Однако к пересмотру перечня она призвала относиться с осторожностью. Поскольку основная задача женщины в обществе – это материнство, не нужно перегибать палку, указала эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Список профессий должен строиться, опираясь на аудит условий труда. Я работаю со многими отраслями и вижу, что женщинам бывает очень тяжело. Видела, как они трудятся на химическом производстве или в добывающей отрасли: это не в офисе сидеть, а стоять у станка.

Анализ условий труда позволит определить, на каких позициях современные технологии снизили нагрузку настолько, что присутствие женщин станет безопасным. По словам Лоиковой, в стране есть ряд крупных автоматизированных предприятий, отвечающих таким характеристикам.

"Это уже операторская работа – посмотреть, как идет продукция с конвейера, перезагрузить программу, перенастроить. Не у всех компаний хватает средств и возможностей для автоматизации процессов. Но там, где это реализуемо, женщинам важно дать работу", – считает специалист.

По ее мнению, проблема в данном случае больше актуальна не для мегаполисов, а для небольших мест с градообразующими предприятиями. Зачастую в таких регионах женщинам негде работать, кроме как в ретейле, сфере услуг, медицине и образовании, заключила Лоикова.

