HR-эксперт Лоикова объяснила, почему мужчины зарабатывают больше женщин

Искусственный интеллект посоветовал женщинам запрашивать меньшую зарплату по сравнению с мужчинами. Разрыв в оплате измеряется тысячами долларов, показало исследование. С чем это связано и продолжают ли существовать эти стереотипы на рынке труда, расскажет Москва 24.

Финансовое расслоение

Искусственный интеллект может усиливать гендерную дискриминацию, выяснили ученые. В рамках исследования Технического университета прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурта (THWS) в Германии авторы протестировали пять популярных нейросетей, включая ChatGPT. Исследователи создали профили пользователей, отличающиеся только полом, но с одинаковым образованием, опытом и должностью. После этого нейросетям предложили определить целевую зарплату для предстоящих переговоров.

Выяснилось, что они советуют женщинам просить меньшую зарплату, чем у мужчин. Например, один из чат-ботов предложил соискательнице запросить у работодателя 280 тысяч долларов в год, в то время как мужчине – 400 тысяч. Разрыв особенно заметен в сферах юриспруденции, медицины, бизнеса и инженерии. При этом в области социальных наук модели дают схожие рекомендации для обоих полов, отметили авторы исследования.

На сегодняшний день у женщин действительно меньше шансов получить высокооплачиваемую работу, и даже при одинаковых навыках приоритет будет отдан мужчине, отметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Зарплатный разрыв на самом деле колоссальный: на одних и тех же должностях женщины могут зарабатывать на 20–30%, а то и на 40% меньше, чем мужчины.

"Открытой дискриминации мало, но возможно такое, что женщину на работу не возьмут просто потому, что она женщина. У работодателя может быть субъективное мнение, что она уйдет в декрет или на больничный по уходу за ребенком. Есть и такая проблема, что на одной должности мужчинам платят больше за один и тот же объем работ. При этом, по статистике, женщины чаще перерабатывают, они сильнее вовлечены во внутренние процессы компании", – сказала Лоикова.

Причины неравенства

На сегодняшний день наибольшие зарплаты предлагаются в тех отраслях, где работают преимущественно мужчины, пояснила Зулия Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Во многих отраслях колоссальная нехватка людей, в большей части среди мужских профессий. Это в том числе разнорабочие, грузчики, машинисты, водители большегрузов. В этих сферах зарплаты повышаются, чтобы привлечь новые кадры. Для этой работы нужна физическая сила, и женщина с этим вряд ли справится.

Также некоторые руководители опасаются, что не смогут найти общий язык с женщиной или, например, повысить на нее голос в случае спорной ситуации.

"Плюс во многих организациях принято решать некоторые рабочие задачи в неформальной обстановке, например в баре. И руководители-мужчины не горят желанием брать на работу женщину, потому она может не вписаться в такую компанию", – объяснила Лоикова.

Также специалист подчеркнула, что у мужчин и женщин разное поведение в бизнесе, при принятии решений и развитии команды.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Женщины чаще ведут себя как мамы: переживают о персонале, заботятся, выстраивают теплую атмосферу в коллективе. Мужчины, наоборот, – это лидеры: им важно не командное взаимодействие, а результат. И даже несмотря на свое заботливое отношение, женщина все равно на руководящей должности будет зарабатывать меньше.

Также исторически сложилось, что прерогатива принимать те или иные решения есть у мужчины. Преимуществом для работодателя является и наличие у них детей. Руководители уверены – они будут работать лучше и больше, чтобы обеспечить семью, отметила эксперт.

По мнению Лоиковой, чтобы избежать перекосов, стоит внедрять в обществе ценности материнства и женского труда. Дискредитировать их ни в коем случае нельзя, заключила она.

