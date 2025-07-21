Депутат Бессараб: тенденции на массовое сокращение россиян на сегодняшний день нет

В России выросло количество компаний, которые планируют сократить число сотрудников в 2025 году, утверждают аналитики. Как изменится ситуация на рынке труда, разбиралась Москва 24.

Меньше спрос – больше сокращений

Банк России представил доклад о региональной экономике, в котором приняли участие почти 11,6 тысячи организаций. В нем сказано, что в июне 2025 года 11,5% из них были намерены сократить персонал, при этом в январе показатель был вдвое меньше – всего 6,9%. По большей части это характерно для предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, машиностроением и фармацевтикой. В связи с этим некоторые компании сокращают сотрудников, вводят режим неполной занятости, а также оформляют внеплановые отпуска, следует из доклада.

Специалисты отметили, что также изменилась ситуация с нехваткой сотрудников, которая замечалась ранее.

"По сравнению с началом текущего года немного снизилась доля компаний, испытывающих дефицит кадров: в июне 2025 года она составила 66%, тогда как в январе 2025 года – 69%", – отметили аналитики.

Согласно документу, причинами таких тенденций стали уменьшение спроса на продукцию, а также оптимизация производственных процессов.

Тем не менее возросла часть компаний, которые планируют сохранить существующее количество сотрудников: 65% в июне против 62% в январе 2025 года. Однако число организаций, планирующих повышение зарплат, наоборот, уменьшилось.

"Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста заработных плат снизилась с 8,4 до 5,3%. Это было характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства", – отметили в докладе Банка России.

Аналитики регулятора отметили, что сложившаяся ситуация способна постепенно снижать инфляционное давление со стороны рынка занятости.

Ждать ли увольнения?

Угроза сокращения рабочих мест действительно есть, поделился мнением с Москвой 24 экономист, политолог Александр Дудчак.





Александр Дудчак экономист, политолог Причиной массовых увольнений может стать высокая ключевая ставка Центробанка, которая увеличивает ставку по кредитам. Из-за этого брать их становится труднее, и, как следствие, развитие самих производств оказывается более сложным.

Эксперт добавил, что экономическая ситуация также снижает спрос на любую продукцию. В совокупности все эти факторы повышают риск сокращения рабочих мест, заключил он.

С этим согласна и независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что такая тенденция абсолютно нормальна: сейчас многие компании сокращают издержки.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Мы плотно привязаны к кредитной политике. Бизнес не может существовать отдельно, поскольку ставка Центробанка не дает возможности для развития. Плюс в целом сокращается потребление по многим сегментам.

Эксперт добавила, что компании всегда обсуждают процессы оптимизации работы. Причем тенденция характерна для всех отраслей, в том числе и сферы IT.

Тем не менее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что сегодня в России достаточно низкая безработица и высокая потребность в кадрах. Кроме того, может наблюдаться "переток" специалистов из одной отрасли экономики в другую.

"Центробанк заявил, что намечается некоторое замедление экономики и развития. И такие специалисты, как айтишники или работники кредитно-финансовых структур, сейчас часто остаются невостребованными. Однако найти сегодня работу – это не проблема", – заявила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Как показывает статистика, на данный момент количество вакансий в два раза превышает число активных соискателей. Другое дело, может не подойти сама должность или появится необходимость в переобучении. Тем не менее сегодня повысить квалификацию, сменить род деятельности или получить дополнительное профессиональное образование не представляет сложности, так как есть много программ для поддержки безработных.

Депутат добавила, что если сотрудник попал под сокращение, компания должна предупредить его об этом за два-три месяца до увольнения. За это время работник может получить соответствующее образование при поддержке центров занятости бесплатно. Это можно сделать через портал "Работа России".

При этом тенденции к тому, что многие останутся без работы из-за возможных сокращений, сейчас нет, заключила Бессараб.

