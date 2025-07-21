Депутат Бессараб: тенденции на массовое сокращение россиян на сегодняшний день нет

В России выросло количество компаний, которые планируют сократить число сотрудников в 2025 году, утверждают аналитики. Как изменится ситуация на рынке труда, разбиралась Москва 24.
Меньше спрос – больше сокращений
Банк России представил доклад о региональной экономике, в котором приняли участие почти 11,6 тысячи организаций. В нем сказано, что в июне 2025 года 11,5% из них были намерены сократить персонал, при этом в январе показатель был вдвое меньше – всего 6,9%. По большей части это характерно для предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых, машиностроением и фармацевтикой. В связи с этим некоторые компании сокращают сотрудников, вводят режим неполной занятости, а также оформляют внеплановые отпуска, следует из доклада.
Специалисты отметили, что также изменилась ситуация с нехваткой сотрудников, которая замечалась ранее.
"По сравнению с началом текущего года немного снизилась доля компаний, испытывающих дефицит кадров: в июне 2025 года она составила 66%, тогда как в январе 2025 года – 69%", – отметили аналитики.
Согласно документу, причинами таких тенденций стали уменьшение спроса на продукцию, а также оптимизация производственных процессов.
Тем не менее возросла часть компаний, которые планируют сохранить существующее количество сотрудников: 65% в июне против 62% в январе 2025 года. Однако число организаций, планирующих повышение зарплат, наоборот, уменьшилось.
"Доля предприятий, ожидающих роста оплаты труда за 2025 год в целом, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста заработных плат снизилась с 8,4 до 5,3%. Это было характерно для всех отраслей, в особенности для торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства", – отметили в докладе Банка России.
Аналитики регулятора отметили, что сложившаяся ситуация способна постепенно снижать инфляционное давление со стороны рынка занятости.
Ждать ли увольнения?
Угроза сокращения рабочих мест действительно есть, поделился мнением с Москвой 24 экономист, политолог Александр Дудчак.
Эксперт добавил, что экономическая ситуация также снижает спрос на любую продукцию. В совокупности все эти факторы повышают риск сокращения рабочих мест, заключил он.
С этим согласна и независимый HR-эксперт Зулия Лоикова. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что такая тенденция абсолютно нормальна: сейчас многие компании сокращают издержки.
Эксперт добавила, что компании всегда обсуждают процессы оптимизации работы. Причем тенденция характерна для всех отраслей, в том числе и сферы IT.
Тем не менее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что сегодня в России достаточно низкая безработица и высокая потребность в кадрах. Кроме того, может наблюдаться "переток" специалистов из одной отрасли экономики в другую.
"Центробанк заявил, что намечается некоторое замедление экономики и развития. И такие специалисты, как айтишники или работники кредитно-финансовых структур, сейчас часто остаются невостребованными. Однако найти сегодня работу – это не проблема", – заявила парламентарий.
Депутат добавила, что если сотрудник попал под сокращение, компания должна предупредить его об этом за два-три месяца до увольнения. За это время работник может получить соответствующее образование при поддержке центров занятости бесплатно. Это можно сделать через портал "Работа России".
При этом тенденции к тому, что многие останутся без работы из-за возможных сокращений, сейчас нет, заключила Бессараб.