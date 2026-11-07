Несколько жилых домов повреждены в Саратове из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Саратове в результате атаки беспилотников повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин в мессенджере MAX.

Он уточнил, что в результате атаки никто не погиб.

"Механизм оказания помощи владельцам имущества в таких случаях уже отработан", – уточнил глава региона.

По его словам, вопрос взял под личный контроль глава Саратова Игорь Молчанов – такое поручение ему дал губернатор.

На место направили специалистов, которым предстоит оценить ущерб. Для жителей открыли оперативный штаб на базе администрации Заводского района. Помимо этого, будет организована работа горячей линии.

Саратовская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 7 ноября. В результате были зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, выявлены пострадавшие среди мирных жителей.

