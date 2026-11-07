Крупный пожар вспыхнул на складе масел и полимеров в Ростове-на-Дону

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Крупный пожар вспыхнул на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону. Существует угроза распространения огня на соседние здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Возгорание произошло на улице Туполева. Площадь пожара достигла 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.

К ликвидации возгорания привлечены более 60 человек и 23 единицы техники.

Ранее два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в жилом доме в селе Шабаново Тюменской области. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров. Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание.

Еще одно возгорание произошло до этого в Орле: в Маслозаводском переулке загорелась сушильная камера на производственном объекте. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений камера уже горела открытым пламенем.