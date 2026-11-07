07 ноября, 06:24Происшествия
Крупный пожар вспыхнул на складе масел и полимеров в Ростове-на-Дону
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Крупный пожар вспыхнул на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону. Существует угроза распространения огня на соседние здания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Возгорание произошло на улице Туполева. Площадь пожара достигла 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания.
К ликвидации возгорания привлечены более 60 человек и 23 единицы техники.
Ранее два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в жилом доме в селе Шабаново Тюменской области. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров. Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание.
Еще одно возгорание произошло до этого в Орле: в Маслозаводском переулке загорелась сушильная камера на производственном объекте. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений камера уже горела открытым пламенем.