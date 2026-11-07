Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки в результате атак украинских военных. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В Дебальцево при атаке беспилотника на трактор погиб водитель – мужчина 1987 года рождения. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево вследствие удара по частному жилому дому погиб мужчина 1959 года рождения.

Повреждения получили десять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, спецтехника и легковой автомобиль. Ущерб зафиксирован в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, а также в Великоновоселковском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ног при детонации FPV-дрона в городе Грайворон.

Между тем в Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе. Дрон атаковал бригаду на обратном пути с вызова. Медики не пострадали, в результате удара автомобиль получил повреждения.