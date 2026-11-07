Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 00:00

Происшествия

Два человека погибли в ДНР за сутки из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя погибли в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки в результате атак украинских военных. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

В Дебальцево при атаке беспилотника на трактор погиб водитель – мужчина 1987 года рождения. В поселке городского типа Мироновский городского округа Дебальцево вследствие удара по частному жилому дому погиб мужчина 1959 года рождения.

Повреждения получили десять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, спецтехника и легковой автомобиль. Ущерб зафиксирован в городских округах Горловка, Дебальцево, Докучаевск, а также в Великоновоселковском и Шахтерском муниципальных округах.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ног при детонации FPV-дрона в городе Грайворон.

Между тем в Запорожской области беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Куйбышевском муниципальном округе. Дрон атаковал бригаду на обратном пути с вызова. Медики не пострадали, в результате удара автомобиль получил повреждения.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика