Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Мирный житель пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в MAX.

Мужчина получил множественные осколочные ранения спины, рук и ног при детонации FPV-дрона в городе Грайворон. Его госпитализировали в местное медучреждение, там пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в селе Луговка Грайворонского округа после взрыва БПЛА повреждения получил грузовой автомобиль, а в населенном пункте Новостроевка-Первая в результате атаки украинских боевиков произошло возгорание частного дома.

В оперштабе добавили, что в городе Шебекино беспилотник атаковал припаркованный автомобиль, транспортное средство тоже пострадало.

Ранее три человека погибли и еще четыре получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. Во вторник, 3 ноября, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль – погиб мужчина. В поселке Отрадовский Краснояружского округа при ударе БПЛА по легковой машине погибла семейная пара.

В Новой Таволжанке из-за детонации дрона травмы получил мужчина, а в селе Казинка Валуйского округа после детонации беспилотника пострадал мужчина. Всем пострадавшим оказывают помощь.