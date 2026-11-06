Новым главой аппарата Белого дома станет Стивен Миллер

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Новым главой аппарата Белого дома назначили Стивена Миллера. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Миллер, который сейчас занимает должность замглавы аппарата администрации, приступит к новым обязанностям с понедельника, 9 ноября 2026 года. Трамп назвал его одним из своих самых доверенных советников.

Отдельно президент поблагодарил за работу действующую главу аппарата Сьюзи Уайлз.

"Сьюзи Уайлз, проделавшая выдающуюся работу, перейдет в "Политическую операцию Трампа". Я хочу поблагодарить ее за работу на посту главы администрации – она отлично справилась с этой задачей!" – добавил Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и ряд других представителей администрации Дональда Трампа оказались под угрозой отставки после поражения республиканцев на промежуточных выборах.

Главным кандидатом на уход из администрации издание считает Хегсета. По данным журналистов, министр стал одним из лиц крайне непопулярной войны с Ираном, а его преобразования в Пентагоне вызвали недовольство в том числе среди однопартийцев.