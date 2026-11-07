Единые учебники для колледжей по шести предметам введут в 2027 году

Фото: Москва 24

Единые государственные учебники по шести дисциплинам начнут использовать с 1 сентября 2027 года в организациях среднего профессионального образования (СПО). Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"С 1 сентября 2027 года вводятся единые государственные учебники для СПО по обществознанию, русскому языку, литературе, химии, физике и биологии", – приводит ТАСС слова министра.

Ранее Кравцов рассказал, что прием в колледжи за последние годы вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. Еще 5 лет назад на место претендовал 1 абитуриент, теперь – 3.

Изменился и состав поступающих: в 2026 году в колледжи пришли 63% выпускников 9-х и 12% выпускников 11-х классов. В 2019 году эти показатели составляли 48 и 7% соответственно.

В октябре в российских школах и организациях среднего профессионального образования началось проведение национальных сопоставительных исследований качества общего образования.