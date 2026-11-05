Кравцов заявил, что прием в колледжи за последние годы вырос до 1,4 млн человек

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Прием в колледжи за последние годы вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства при участии Владимира Путина.

"Приемная кампания в колледжах завершится 1 декабря", – сказал глава Минпросвещения.

По его словам, еще 5 лет назад на место претендовал 1 абитуриент, теперь – 3. Изменился и состав поступающих: в 2026 году в колледжи пришли 63% выпускников 9-х и 12% выпускников 11-х классов. В 2019 году эти показатели составляли 48 и 7% соответственно.

Вырос и уровень подготовки абитуриентов. Раньше в колледжи шли в основном ребята с неудовлетворительными результатами, сейчас средний балл аттестата составляет 4, а по отдельным специальностям – 4,9.

Система среднего профессионального образования, по словам Кравцова, нацелена на решение государственных задач и развитие российской экономики.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что гостями осеннего фестиваля колледжей "Город профессий" стали более 30 тысяч школьников и взрослых. На площадках 43 столичных образовательных учреждений было представлено свыше 150 профессий. Школьники смогли не только узнать о востребованных профессиях, но и примерить на себя роль конкретного специалиста.