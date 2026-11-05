Телеведущий Маркони получил травму на съемках и перенес хирургические вмешательства

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Съемки реалити-шоу "Три острова" обернулись для телеведущего и комика Владимира Маркони травмой. Об этом он рассказал на презентации шоу "Три острова", его слова передает "Звездач" в MAX.

Во время проекта у Маркони появилось подозрение, что он сломал ногу. По его словам, в тайском климате любая травма становится фатальной.

"А потом, когда уже я почувствовал, что ногу приходится волочить во время шоу, я подумал: "Видимо, это звоночек", – рассказал он.

К травме добавилась температура 39 градусов, однако должного внимания своему состоянию он не уделил. Комик признался, что "живет с этой температурой" и даже она не заставила его остановиться.

После возвращения с шоу началось лечение. Ему потребовались уколы от столбняка и два хирургических вмешательства.

Ранее сильные травмы во время съемок клипа на новую песню получила певица Клава Кока. Девушка призналась, что у нее до сих пор есть проблемы с ногой, а в тот момент были ссадины на лице и руках.

