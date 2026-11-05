Большинство опрошенных россиян выбрали "Чебурашку-2" главным фильмом 2026 года

Фото: кадр из фильма "Чебурашка-2"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатр START

В рамках исследования ВЦИОМ 29% опрошенных россиян назвали фильм "Чебурашка-2" главной кинокартиной 2026 года. Об этом говорят результаты исследования, опубликованные на сайте аналитического центра.

Вторую строчку рейтинга заняла лента "На деревню дедушке – 2", третьей стала комедия "Холоп-3".

В категории сериалов зрительские симпатии разделили 8-й сезон детектива "Невский" и 13-й сезон медицинской драмы "Склифосовский" – каждый из них набрал по 16% голосов. Далее расположились 5-й сезон комедийного сериала "Полярный" и 3-й сезон мистического проекта "Вампиры средней полосы".

Отдельно социологи выяснили предпочтения россиян среди актеров, разделив их на две возрастные категории. Среди артистов младше 30 лет лучшим был признан Марк Эйдельштейн, которого отметили 15% опрошенных. Второе место занял Рузиль Минекаев, а третью и четвертую строчки поделили Глеб Калюжный и Лев Зулькарнаев – за каждого проголосовали по 11% респондентов.

Среди молодых актрис с результатом 19% лидирует Виталия Корниенко. Второй стала Ева Смирнова, третьей – Мила Ершова.

В категории артистов старше 30 лет рейтинг возглавил Сергей Бурунов, которого назвали 23% участников опроса. Второе место занял Иван Охлобыстин, третье – Александр Петров. Лучшей актрисой этой категории зрители признали Марию Аронову (29% голосов). На второй позиции расположилась Любовь Аксенова, на третьей – Татьяна Орлова.

Опрос проводился 14 октября методом интернет-анкетирования среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее зрители в возрасте 12–24 лет назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Первое место (19% голосов) заняла драма Станислава Ростоцкого "...А зори здесь тихие". На втором месте (12%) – "В бой идут одни "старики" Леонида Быкова. Третье место (11%) занял российский блокбастер "Т-34" Алексея Сидорова.

