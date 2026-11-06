Грудной сбор подешевел в России на 26%

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Продажи грудного сбора в России с января по октябрь выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Средняя цена при этом снизилась на 26%, до 222 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков одной из компаний.

Грудной сбор – лекарственное растительное средство. Оно представляет собой смесь высушенных и измельченных частей растений, обладает отхаркивающим, противовоспалительным и смягчающим действием.

В то же время другие травяные сборы, наоборот, потеряли 6% спроса. Их средняя цена опустилась на 16%, до 261 рубля.

Исследование проводилось по обезличенным данным о продажах. Всего специалисты изучили 14,3 миллиона чеков.

Ранее сообщалось, что базовые овощи, входящие в "борщевой набор", подорожали на 20–38% за год. СМИ писали, что росту цен способствовали сокращение посевных площадей после обвала цен в 2025 году и увеличивающиеся издержки аграриев. Стоимость доставки овощей выросла из-за дефицита топлива, а рабочей силы – из-за ужесточения миграционной политики.