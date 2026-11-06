Школьники в начале декабря напишут итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ-2027

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ-2027, старшеклассники напишут в начале декабря. Об этом сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ София Походий.

По ее словам, обычно работу проводят в первую среду декабря, на нее отводится 3 часа 55 минут. Списывать текст из какого-либо источника или воспроизводить чужой по памяти запрещено. Если работу признают несамостоятельной, школьник получит незачет и недопуск до государственных экзаменов.

Темы выпускники узнают только перед экзаменом. Предлагаются три направления, в каждом – по две темы. Для зачета нужно пройти два первых критерия – соответствие теме и аргументация с привлечением литературного материала – и хотя бы один из трех оставшихся. К ним относятся композиция и логика рассуждения, качество письменной речи без речевых штампов и грамотность. Объем сочинения должен быть не менее 250 слов.

"Если слов меньше, работу даже не проверяют, это автоматический незачет. Рекомендуемое количество слов – от 350", – подчеркнула Походий.

Ранее в Рособрнадзоре говорили, что семьи, которые в выпускных классах ориентируют ребенка на подготовку лишь по отдельным предметам, сводя весь смысл учебы к одной лишь успешной сдаче ЕГЭ, допускают большую ошибку.

В ведомстве уверены, что выпускники школ должны иметь базовые знания по всем дисциплинам, чтобы иметь сильное критическое мышление, логику, уметь сопоставлять процессы.

