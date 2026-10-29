Рособрнадзор: нацеливать школьников только на сдачу ЕГЭ неправильно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Семьи, которые в выпускных классах ориентируют ребенка на подготовку лишь по отдельным предметам, сводя весь смысл учебы к одной лишь успешной сдаче ЕГЭ, допускают большую ошибку. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, передает ТАСС.

По его словам, осваивать необходимо все школьные предметы. Выпускники школ должны иметь базовые знания по всем дисциплинам, чтобы иметь сильное критическое мышление, логику, уметь сопоставлять процессы. Это, по его мнению, и формирует общий взгляд на мир.

"Это та проблема, о которой мы всегда говорим", – дополнил Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что правильное мировоззрение формируется не из высоких баллов ЕГЭ. При этом Музаев добавил, что школы прибегают к узкой подготовке редко.

Ранее Музаев заявил, что премировать школы за высокий средний балл ЕГЭ или наказывать за низкий не следует, поскольку условия обучения в разных учебных заведениях отличаются. По его словам, для небольшой школы в отдаленном поселке важнее, чтобы ученики освоили базовую программу, преодолели минимальные пороги ЕГЭ и получили аттестаты, позволяющие продолжить образование.

При этом требовать от всех таких школ средний балл выше 80 не нужно. Музаев также отметил, что из-за разницы в условиях обучения составлять рейтинги школ и определять лучших и худших не имеет смысла.