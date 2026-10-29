Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 18:42

Общество
Главная / Новости /

Рособрнадзор: нацеливать школьников только на сдачу ЕГЭ неправильно

Нацеливать школьников только на сдачу ЕГЭ неправильно – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Семьи, которые в выпускных классах ориентируют ребенка на подготовку лишь по отдельным предметам, сводя весь смысл учебы к одной лишь успешной сдаче ЕГЭ, допускают большую ошибку. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе рабочей поездки в Мурманскую область, передает ТАСС.

По его словам, осваивать необходимо все школьные предметы. Выпускники школ должны иметь базовые знания по всем дисциплинам, чтобы иметь сильное критическое мышление, логику, уметь сопоставлять процессы. Это, по его мнению, и формирует общий взгляд на мир.

"Это та проблема, о которой мы всегда говорим", – дополнил Музаев.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что правильное мировоззрение формируется не из высоких баллов ЕГЭ. При этом Музаев добавил, что школы прибегают к узкой подготовке редко.

Ранее Музаев заявил, что премировать школы за высокий средний балл ЕГЭ или наказывать за низкий не следует, поскольку условия обучения в разных учебных заведениях отличаются. По его словам, для небольшой школы в отдаленном поселке важнее, чтобы ученики освоили базовую программу, преодолели минимальные пороги ЕГЭ и получили аттестаты, позволяющие продолжить образование.

При этом требовать от всех таких школ средний балл выше 80 не нужно. Музаев также отметил, что из-за разницы в условиях обучения составлять рейтинги школ и определять лучших и худших не имеет смысла.

Читайте также


образованиеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика