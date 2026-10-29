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29 октября, 18:02

Общество

В РПЦ заявили, что желание уволить коллегу с помощью магической свечи вредит душе

Фото: ozon.ru

Желание уволить коллегу с помощью магической свечи вредит душе. Об этом заявил в беседе с Москвой 24 руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

Так священнослужитель прокомментировал информацию о том, что россияне начали скупать магические свечи для увольнения коллег и начальников. В отзывах пользователи пишут, что свечи действительно работают.

"К сожалению, люди часто суеверно относятся к своей жизни и работе, пытаясь окружить себя мнимыми средствами защиты или поддержки. С точки зрения церкви, это совершенно недопустимо, неприемлемо и, что самое главное, вредит душе", – отметил он.

По его словам, отношения с окружающими невозможно улучшить или ухудшить с помощью магических предметов и действий. Для хороших перемен человеку всегда нужны личные усилия и внутренние изменения. В связи с этим церковь рекомендует остерегаться подобных "шарлатанских и неправильных средств", которые продаются в том числе на маркетплейсах, указал Волков.

Государство, как подчеркнул священник, старается не допускать распространения такого зла, однако сфера приносит коммерческую выгоду, поэтому продавцы, спекулирующие на чувствах людей и их слабом понимании ситуации, находят лазейки и обходят действующие запреты.

"При этом, на мой взгляд, для искоренения магических практик не следует вводить слишком жесткие ограничительные меры на торговых площадках. Все потому, что под запрет могут подпасть и правильные предметы, например церковные атрибуты", – поделился он.

Выход Волков видит в создании при администрациях маркетплейсов рабочих групп с участием представителей традиционных конфессий. Они должны экспертно определять, что допустимо к продаже, а что нет. Автоматизировать процесс можно средствами искусственного интеллекта, он будет выявлять характерные паттерны и признаки магических товаров. Все это, по его мнению, необходимо описать и внедрить, чтобы хотя бы отчасти оградить людей от магии и магизма.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих не молиться о повышении зарплаты. Вместо этого, по его мнению, молиться нужно о том, что касается жизни, веры и отношений с близкими.

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