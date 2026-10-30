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30 октября, 18:48

Технологии

Исполнитель роли Майкла из GTA V предложил перенести действие игры в Москву

Фото: gettyimages.co.uk/FilmMagic/Allen Berezovsky

Американский актер Нед Люк, сыгравший Майкла Де Санту в Grand Theft Auto V, заявил, что Москва могла бы стать локацией для одной из будущих игр серии. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы.

"Москва прекрасно бы подошла для GTA. Но необходимо сюда, конечно, заехать и все исследовать, потому что в этих играх делается все точно так же, как в реальном городе", – указал он.

Актер также признался, что раньше никогда не был в российской столице и первое знакомство с городом оставило у него положительные впечатления. Люк отметил исторические здания, атмосферу Москвы и ее жителей.

Кроме того, он положительно оценил увиденное в Московском кластере видеоигр и анимации. Актер добавил, что еще не успел побывать в расположенном там пространстве для захвата движения.

Ранее вышел релизный трейлер игры GTA VI, премьера которой запланирована на 19 ноября. Видео длительностью 1,5 минуты записано на PlayStation 5. В ролике прозвучал заглавный сингл Flower in a Hurricane, записанный французским электронным дуэтом Justice вместе с проектом Tame Impala, певицей SZA и рок-группой King Gizzard&The Lizard Wizard.

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