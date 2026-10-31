ДТП произошло на улице Каховка в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Два автомобиля столкнулись на улице Каховка в районе дома 29А в Москве, сообщает столичный Дептранс.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП не затруднено.

Ранее на внешней стороне 27-го километра МКАД перед съездом № 28 произошла авария с участием двух автомобилей. На месте работали оперативные службы.

Из-за происшествия движение было затруднено на протяжении 2,3 километра, позднее автомобилисты вновь смогли свободно проезжать на этом участке.

