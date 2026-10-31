31 октября, 19:06Транспорт
Движение временно закрыли на нескольких улицах в центре Москвы
Фото: depositphotos/TakeArt
На Боровицкой площади и на Тверской улице по направлению в центр временно закрыли движение. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Также временно нет движения на Большом Каменном мосту по направлению в центр.
Ранее в районе метро "Павелецкая" изменили схему движения из-за обновления трамвайной остановки на Новокузнецкой улице. Автомобилисты больше не могут напрямую выехать оттуда на Садовое кольцо, попасть на Валовую улицу теперь можно через 6-й Монетчиковский переулок.
Подъезд к домам на Новокузнецкой улице остается открытым. На участке ходят трамвайные диаметры Т1 и Т2, а также маршруты А и № 39.