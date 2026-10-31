Лавров указал на деструктивные действия в мировой торговле на G20

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Атланте обратил внимание на действия, которые, по оценке российской стороны, подрывают международную торговлю. Среди них – перехваты торговых судов, санкции и аресты активов, сообщает МИД РФ.

Лавров изложил позицию России по факторам глобальной напряженности, в том числе в сферах энергетической и продовольственной безопасности, а также обеспечения стабильной работы цепочек поставок и открытого недискриминационного судоходства.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули необходимость укрепления многополярного миропорядка, реформирования системы экономического управления и противодействия недобросовестной конкуренции и неоколониальным практикам.

Российская сторона также подтвердила намерение оставаться надежным торговым партнером и ведущим поставщиком энергоресурсов, продовольствия и удобрений для широкого круга нуждающихся стран.

Кроме того, Москва отметила транспортно-логистический потенциал России, в том числе возможности Северного морского пути. В МИД РФ также заявили об объединительном характере инициативы Владимира Путина по созданию Большого Евразийского партнерства и усилий по формированию общей архитектуры безопасности в Евразии.

По информации российского внешнеполитического ведомства, участники провели предметную дискуссию по широкому кругу международных проблем, связанных с взаимным влиянием экономических вызовов и геополитической нестабильности.

Заседание проходило под председательством США. Накануне Лавров провел краткую беседу с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили двусторонние отношения и взаимодействие в ООН, G20 и Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве.

Лавров назвал разговор неплохим и пояснил, что он был коротким из-за занятости Рубио организационными и другими обязанностями принимающей стороны.

Заседание прошло в преддверии саммита лидеров G20, запланированного на 14–15 декабря в Майами.

