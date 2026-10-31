BFMTV: студенческие профсоюзы Франции призвали блокировать вузы и лицеи с 3 ноября

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Французские студенческие объединения намерены возобновить акции протеста и призвали учащихся препятствовать работе университетов и лицеев начиная со вторника, 3 ноября. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей профсоюзов.

На следующей неделе во Франции должны завершиться школьные каникулы. Представитель объединения Union étudiante Сабрина Харбаш перед началом протестной акции в Париже заявила, что участники движения также планируют блокировать учебные заведения в четверг, 5 ноября, и присоединиться к демонстрации, организованной по призыву профсоюзов.

По словам Харбаш, активисты рассчитывают привлечь к движению больше участников и добиться выполнения выдвинутых требований. Она подчеркнула, что протестующие намерены продемонстрировать обоснованность своей позиции.

Генеральный секретарь Национального союза студентов Франции (Unef) Манон Море, в свою очередь, отметила, что правительство до сих пор не представило конкретного ответа на требования молодежи.

Массовые протесты учащихся проходят во Франции с конца сентября. Позднее к протестному движению присоединились представители разных профессий и общественных групп – таксисты, медики, строители, профсоюзные активисты и бывшие участники движения "желтых жилетов".

В ходе демонстраций в Париже, Марселе и Лионе произошли столкновения с полицией, погромы и разграбления магазинов. Протестующие недовольны ростом цен на топливо и снижением покупательной способности граждан.

