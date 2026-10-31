Собянин заявил, что к 2029 году более 500 тыс человек приступят к переселению по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К концу 2029 года число москвичей, начавших переселение в рамках программы реновации, превысит 500 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

По его словам, в период с 2027 по 2029 год в Москве планируется возвести 6,9 миллиона квадратных метров жилья по программе. Этот объем превышает показатели ввода за аналогичный период 2024–2026 годов. Ключи от новых квартир получат более 200 тысяч жителей столицы. На продолжение реализации проекта в бюджете города заложено 1,2 триллиона рублей.

Программа реновации, рассчитанная на переселение около миллиона человек, изменила подход к формированию новых городских кварталов, отметил мэр. Вместе с жилыми домами в них возводят всю необходимую социальную инфраструктуру: школы, детские сады, поликлиники и спортивные комплексы. Особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды: благоустроенным дворам, паркам, зонам отдыха, магазинам и развитию транспортной доступности.

Ранее семья из Новогиреева стала 300-тысячным получателем квартиры по реновации и получила в подарок автомобиль "Москвич". Ключи от машины новоселам вручил лично Сергей Собянин. Он поздравил горожан с переездом.