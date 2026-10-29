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29 октября, 09:33

Город

Почти 1,1 тыс жителей Новогиреева начали переселяться в новостройку по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,1 тысячи человек из четырех старых пятиэтажек в Новогирееве приступили к осмотру квартир в новом доме. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Первыми 28 октября осмотр жилья начали около 360 человек из дома 4 в Саперном проезде. Через неделю к ним присоединятся жители дома 2/23 в том же проезде и часть жителей дома 25, корпуса 2, на Свободном проспекте. В середине ноября к переселению приступят будущие новоселы из дома 25, корпуса 1, на Свободном проспекте и вторая половина участников переселения из корпуса 2.

Город предложил переселенцам равнозначное жилье в новостройке по адресу Свободный проспект, дом 12. Новостройка представляет собой четырехсекционный дом, включающий 470 квартир. Рядом есть детские сады и школы, медучреждения, бытовые сервисы, магазины и спортивные клубы.

Также в пешей доступности находятся Терлецкий и Ивановский лесопарки, Кошачий пруд и Зеленый парк. Неподалеку расположены автобусная остановка и станция метро "Новогиреево" Калининской линии. На первом этаже разместился Центр информирования, где можно получить ответы на вопросы о переселении.

Здание стало вторым жилым комплексом на Свободном проспекте в Новогирееве, который передали участникам программы реновации – первый комплекс на 200 квартир начали заселять еще осенью 2023 года. Всего в районе для переезда из старых домов построили шесть жилых комплексов.

"Действующая программа реновации в районе выполнена почти на 30%", – сказал Ефимов.

Ранее в Черемушках утвердили проект жилого дома для программы реновации. Новостройка появится на улице Цюрупы, на земельном участке № 1. Положительное заключение государственной экспертизы получил проект жилого дома на 723 квартиры. Общая площадь жилья в доме превысит 46 тысяч квадратных метров. Квартиры передадут под заселение с улучшенной чистовой отделкой и уже установленной сантехникой.

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