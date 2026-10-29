Россиян ждут три дня отдыха в первые праздничные выходные в мае 2027 года

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Россияне будут отдыхать три дня подряд в первые праздничные выходные в мае 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производственный календарь.

Праздник весны и труда в 2027-м выпадает на субботу. Согласно календарю, выходной за ним закреплен на следующий рабочий день – понедельник, 3 мая. Таким образом, нерабочими станут суббота, воскресенье и понедельник.

Вместе с тем православная Пасха в 2027 году приходится на воскресенье, 2 мая.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что в 2027 году у работающих россиян будет семь сокращенных рабочих недель, которые связаны с государственными праздниками. Они придутся на февраль, март, май, июнь, ноябрь и декабрь.

Последняя короткая неделя ожидается в конце декабря. Перед Новым годом россиянам предстоит работать с 27 по 30 декабря.