Депутат ГД Кавшар: в 2027 году будет шесть выгодных месяцев для отпуска

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В 2027 году при планировании отпуска стоит учитывать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. К ним относятся март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь, сообщила председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар в беседе с ТАСС.

По словам депутата, при фиксированном окладе отпуск обычно выгоднее оформлять в месяцы, когда меньше праздничных дней и больше рабочих. В январе и мае выходных и праздников традиционно больше, поэтому эти периоды для отпуска с финансовой точки зрения менее привлекательны.

Март, в свою очередь, подходит для отпуска, несмотря на празднование Международного женского дня. Как пояснила Кавшар, в этом месяце все равно больше рабочих дней, чем в январе или мае.

Разница связана с порядком расчета зарплаты за месяц, в котором сотрудник берет отпуск. При фиксированном окладе чем меньше рабочих дней в месяце, тем дороже обходится каждый пропущенный рабочий день.

Ранее HR-специалисты объяснили, какие распространенные заблуждения связаны с отпуском. В частности, они опровергли мнение о том, что неиспользованные дни отдыха сгорают. Также специалисты напомнили, что при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все дни отпуска. Если сотрудника отзывают из отпуска, оставшуюся часть можно использовать позднее или перенести на следующий рабочий год.