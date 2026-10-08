Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 06:30

Общество

HR-специалисты развеяли мифы об отпуске

HR-специалисты развеяли мифы об отпуске

Сентябрь 2026 года вошел в число самых теплых в Москве

"Утро": 15 градусов ожидается в Москве 8 октября

Ученые советуют делать короткие перерывы во время многозадачной работы

Уход за кожей осенью обсудят в программе "Миллион вопросов"

Врачи рассказали, чем опасна фотосессия среди опавшей листвы

Новая модель высшего образования появится в российских вузах до 2030 года

Обновленный "Антиплагиат" сможет отслеживать процесс написания диплома в вузах

Правительство РФ учредило премии имени Курчатова и Александрова для молодых ученых

Московские ЗАГСы начнут переходить на цифровой формат документов

HR-специалисты развеяли несколько мифов об отпуске. Неиспользованные дни не сгорают и при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все накопившиеся дни. Если работника отзывают из отпуска, оставшиеся дни можно использовать позже или присоединить к отпуску за следующий год.

Специалисты также напомнили, что праздничные дни продлевают отпуск, но не оплачиваются как отпускные. Поэтому с финансовой точки зрения отпуск в январе и мае менее выгоден, чем в полные рабочие месяцы. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка и количества календарных дней отпуска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляЕкатерина Ефимцева

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика