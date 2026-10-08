HR-специалисты развеяли мифы об отпуске

HR-специалисты развеяли несколько мифов об отпуске. Неиспользованные дни не сгорают и при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за все накопившиеся дни. Если работника отзывают из отпуска, оставшиеся дни можно использовать позже или присоединить к отпуску за следующий год.

Специалисты также напомнили, что праздничные дни продлевают отпуск, но не оплачиваются как отпускные. Поэтому с финансовой точки зрения отпуск в январе и мае менее выгоден, чем в полные рабочие месяцы. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка и количества календарных дней отпуска.

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