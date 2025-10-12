"Новости дня": герань на подоконнике может спровоцировать астму и аллергию

Эксперты предупреждают об опасности привычных комнатных растений для здоровья. Как пояснила кандидат фармацевтических наук Мария Золотарева, герань содержит много эфирных масел, которые могут провоцировать приступы астмы у людей с бронхиальными заболеваниями и вызывать мигрени.

Также опасность представляет ядовитый сок некоторых растений, вызывающий ожоги. Специалисты рекомендуют ставить горшки в недоступных для детей и животных местах, использовать перчатки при пересадке и тщательно мыть руки после работы с растениями, а при симптомах отравления обращаться к врачу.

Подробнее – в программе "Новости дня".