Певец Газманов отдал мошеннику все накопления на пенсию

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все свои накопления на пенсию. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал юрист семьи Роман Кузьмин.

"В 2019 году Олег Михайлович выдал займ Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна", – пояснил Кузьмин.

По его словам, Саркисян начал входить в круг семьи Газманова в 2016 году. Он старался зарекомендовать себя с положительной стороны.

Как уточнил юрист, через год от Саркисяна потребовали вернуть деньги, однако он сослался на их отсутствие. Позже среди причин он называл пандемию COVID-19 и проведение СВО, что якобы не позволяло ему перевести деньги из США.

"Саркисян хоть и гражданин России, но последние годы проживал в США, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам", – сообщил Кузьмин, добавив, что Саркисяна много раз просили о встрече.

В дальнейшем Газмановы приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет России.

О том, что в Москве был задержан подозреваемый в мошенничестве мужчина, ранее сообщили в правоохранительных органах. По данным СМИ, в уголовном деле имеется несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, в том числе и мошенничество в отношении Газмановых.

Кузьмин заявлял, что Саркисяна, после того как отпустили под домашний арест, заключили под стражу уже по второму делу о мошенничестве.

