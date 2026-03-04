Форма поиска по сайту

Юрист Шайдуллина: застрявших за границей россиян не могут уволить за невыход на работу

Юрист объяснила, грозит ли штраф за невыход на работу из-за отпуска на Ближнем Востоке

Фото: 123RF.com/yuran-78

Работодатель не вправе применять санкции к сотруднику, который не может вернуться из отпуска в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее ряд государств Персидского залива закрыли воздушное пространство из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Из-за этого в третьих странах застряли десятки тысяч россиян.

Юрист отметила, что в данной ситуации невыход сотрудника на работу вызван не зависящими от него причинами. Это дает основание говорить о форс-мажорных обстоятельствах, которые не позволяют применять какое-либо дисциплинарное взыскание.

Тем более нельзя уволить: мера законна, только если был прогул по неуважительной причине. Невозможность вылететь из другой страны в силу непреодолимых обстоятельств таковой не является.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Однако сотруднику важно сделать все, чтобы подстраховать себя, напомнила эксперт.

"Необходимо как можно быстрее сообщить работодателю любым доступным способом о невозможности вернуться из отпуска вовремя. Но даже если был созвон с руководителем, стоит еще продублировать информацию в письменном виде и сделать скриншот сообщения. В спорной ситуации это может служить доказательством наличия своевременного уведомления", – отметила Шайдуллина.

Кроме этого, работнику следует обратиться к авиаперевозчику за справкой, что рейс был отменен или перенесен. В целом есть смысл делать скриншоты, на которых видно дату и время всех сообщений о возникших проблемах, посоветовала эксперт.

Доказательная база может понадобиться, если работодатель нарушит права сотрудника и применит к нему дисциплинарное наказание. В этом случае подчиненный может идти добиваться справедливости в суде, который, скорее всего, встанет на его сторону, считает юрист.

Но вероятнее, стороны достигнут взаимопонимания. Если работник способен выполнять функции дистанционно, ему могут предложить трудиться удаленно, пока не получится вернуться. Если же такой формат невозможен, в табеле рабочего времени пока будут проставлять нули: это значит, что время отсутствия оплачиваться не будет.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева предупредила, что руководство вправе применить дисциплинарное взыскание сотруднику в случае опоздания во время снегопада. Однако каждый случай будет рассматриваться индивидуально, отметила она.

Трошина Любовь

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
обществоэксклюзив

