Юрист Шайдуллина: застрявших за границей россиян не могут уволить за невыход на работу

Работодатель не вправе применять санкции к сотруднику, который не может вернуться из отпуска в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом Москве 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее ряд государств Персидского залива закрыли воздушное пространство из-за начала операции США и Израиля против Ирана. Из-за этого в третьих странах застряли десятки тысяч россиян.

Юрист отметила, что в данной ситуации невыход сотрудника на работу вызван не зависящими от него причинами. Это дает основание говорить о форс-мажорных обстоятельствах, которые не позволяют применять какое-либо дисциплинарное взыскание.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Тем более нельзя уволить: мера законна, только если был прогул по неуважительной причине. Невозможность вылететь из другой страны в силу непреодолимых обстоятельств таковой не является.

Однако сотруднику важно сделать все, чтобы подстраховать себя, напомнила эксперт.

"Необходимо как можно быстрее сообщить работодателю любым доступным способом о невозможности вернуться из отпуска вовремя. Но даже если был созвон с руководителем, стоит еще продублировать информацию в письменном виде и сделать скриншот сообщения. В спорной ситуации это может служить доказательством наличия своевременного уведомления", – отметила Шайдуллина.

Кроме этого, работнику следует обратиться к авиаперевозчику за справкой, что рейс был отменен или перенесен. В целом есть смысл делать скриншоты, на которых видно дату и время всех сообщений о возникших проблемах, посоветовала эксперт.

Доказательная база может понадобиться, если работодатель нарушит права сотрудника и применит к нему дисциплинарное наказание. В этом случае подчиненный может идти добиваться справедливости в суде, который, скорее всего, встанет на его сторону, считает юрист.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда Но вероятнее, стороны достигнут взаимопонимания. Если работник способен выполнять функции дистанционно, ему могут предложить трудиться удаленно, пока не получится вернуться. Если же такой формат невозможен, в табеле рабочего времени пока будут проставлять нули: это значит, что время отсутствия оплачиваться не будет.

