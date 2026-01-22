Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 17:13

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Яковлева: испытательный срок продлевается в случае болезни сотрудника

Эксперт рассказала, когда сотруднику могут продлить испытательный срок

Фото: depositphotos/racorn

Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок для сотрудников свыше трех месяцев, однако в ряде случаев он может продлеваться. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что испытательный срок предусмотрен для того, чтобы сотрудник и работодатель могли проверить, не ошиблись ли они при выборе друг друга. Трудовое законодательство дает на это максимум три месяца. Под исключение подпадают только руководители организаций и главные бухгалтеры, их заместители, а также руководители филиалов и обособленных подразделений. Для всех, кто претендует на данные должности, испытательный срок может быть установлен до шести месяцев.

Работодатель не имеет права увеличивать испытательный срок. Но надо учитывать, что данный период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника, например из-за болезни.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

При этом есть категории сотрудников, которым нельзя устанавливать испытательный срок, отметила эксперт.

"Например, беременным и женщинам, имеющим ребенка до 1,5 года, а также несовершеннолетним и лицам, устраивающимся по специальности впервые в течение года после получения образования по имеющим госаккредитацию образовательным программам. Подробнее об этом можно узнать в статье об испытании при приеме на работу (70 ТК РФ)", – пояснила Яковлева.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, каким сотрудникам нельзя отказать в установлении индивидуального режима труда. Среди них беременные, те, кто ухаживают за больным членом семьи, и один из родителей детей в возрасте до 14 лет.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика