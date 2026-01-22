Эксперт Яковлева: испытательный срок продлевается в случае болезни сотрудника

Фото: depositphotos/racorn

Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок для сотрудников свыше трех месяцев, однако в ряде случаев он может продлеваться. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Она напомнила, что испытательный срок предусмотрен для того, чтобы сотрудник и работодатель могли проверить, не ошиблись ли они при выборе друг друга. Трудовое законодательство дает на это максимум три месяца. Под исключение подпадают только руководители организаций и главные бухгалтеры, их заместители, а также руководители филиалов и обособленных подразделений. Для всех, кто претендует на данные должности, испытательный срок может быть установлен до шести месяцев.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Работодатель не имеет права увеличивать испытательный срок. Но надо учитывать, что данный период автоматически продлевается на время отсутствия сотрудника, например из-за болезни.

При этом есть категории сотрудников, которым нельзя устанавливать испытательный срок, отметила эксперт.

"Например, беременным и женщинам, имеющим ребенка до 1,5 года, а также несовершеннолетним и лицам, устраивающимся по специальности впервые в течение года после получения образования по имеющим госаккредитацию образовательным программам. Подробнее об этом можно узнать в статье об испытании при приеме на работу (70 ТК РФ)", – пояснила Яковлева.

