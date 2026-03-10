Форма поиска по сайту

Новости

10 марта, 10:39

Транспорт

Московская верфь приступила к обслуживанию самых новых электросудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Московской верфи начали обслуживать новейшие электросуда, сообщил столичный Дептранс в своем канале в MAX.

По данным департамента, на предприятии стартовало сервисное обслуживание судов "Москва 1.0", которые используются на регулярных речных маршрутах столицы. Специалисты проводят плановые техосмотры судов, а также проверяют работу движительно-рулевого комплекса, отвечающего за движение и маневренность судна. Размещение сервиса непосредственно на Московской верфи позволяет значительно ускорить процесс технического обслуживания транспорта.

На предприятии установлено современное оборудование, которое используется как для проведения ремонтных и диагностических работ, так и для подъема и спуска электросудов на воду.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что Московская верфь не имеет аналогов в России по масштабам производства и уровню оснащения. По его словам, мощности площадки позволяют обслуживать более 100 судов ежегодно. Кроме того, верфь предоставляет судовладельцам оборудованный причал для стоянки прогулочного флота.

"Высокотехнологичная верфь обеспечивает столице статус одного из мировых лидеров по использованию электротранспорта. Развиваем инновации и повышаем качество поездок, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Ликсутов.

Ранее Собянин сообщал, что новый путепровод над Южной рокадой в Москве будет готов до конца 2026 года. Мэр уточнил, что на объекте уже завершены основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. Далее специалисты установят бетонные ограждения и заасфальтируют дорогу.

