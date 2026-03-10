Новый вид бабочек из Японии и Китая обнаружили на Дальнем Востоке

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Неизвестный в России вид бабочек обнаружили на острове Фуругельма в Приморском крае на территории Дальневосточного морского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).

Открытие совершил заведующий кафедрой биохимии КФУ и академик РАЕ Константин Ефетов, который получил фотографии бабочки от дальневосточных коллег.

"Сравнив морфологические признаки с мировыми образцами, я безошибочно определил: это дымянка черная (Hedina nigra), известная ранее только из Японии и Китая", – заявил Ефетов.

В ходе исследования ученый выяснил, что в коллекции Зоологического института в Санкт-Петербурге хранится такая же бабочка. Еще в 1961 году экземпляр собрали энтомологи под Уссурийском, однако все это время его не могли идентифицировать.

Открытие Ефетова доказывает, что дымянка черная не случайно мигрировала в Приморский край, а постоянно там обитает, отметили в пресс-службе. По словам ученого, находка имеет практическое значение для развития садоводства и защиты растений на Дальнем Востоке, потому что гусеницы бабочки питаются диким амурским виноградом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenerina.

