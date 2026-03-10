Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 13:38

Наука

Новый вид бабочек из Японии и Китая обнаружили на Дальнем Востоке

Фото: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Неизвестный в России вид бабочек обнаружили на острове Фуругельма в Приморском крае на территории Дальневосточного морского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского (КФУ).

Открытие совершил заведующий кафедрой биохимии КФУ и академик РАЕ Константин Ефетов, который получил фотографии бабочки от дальневосточных коллег.

"Сравнив морфологические признаки с мировыми образцами, я безошибочно определил: это дымянка черная (Hedina nigra), известная ранее только из Японии и Китая", – заявил Ефетов.

В ходе исследования ученый выяснил, что в коллекции Зоологического института в Санкт-Петербурге хранится такая же бабочка. Еще в 1961 году экземпляр собрали энтомологи под Уссурийском, однако все это время его не могли идентифицировать.

Открытие Ефетова доказывает, что дымянка черная не случайно мигрировала в Приморский край, а постоянно там обитает, отметили в пресс-службе. По словам ученого, находка имеет практическое значение для развития садоводства и защиты растений на Дальнем Востоке, потому что гусеницы бабочки питаются диким амурским виноградом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenerina.

Ранее в тропических лесах Новой Гвинеи обнаружили два вида опоссумов, которые считались вымершими около 6 тысяч лет назад. Первый вид – карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai). Его четвертый палец почти вдвое длиннее остальных, им зверек достает личинок из древесины. Ранее вид был известен только по ископаемым остаткам.

Второй – кольцехвостый планер (Tous ayamaruensis). У него небольшие уши и очень цепкий хвост, помогающий удерживаться на ветвях. Впервые его описал австралийский зоолог Кен Аплин по ископаемым фрагментам из Западного Папуа в конце XX века. Новое исследование подтвердило, что он до сих пор жив и принадлежит к ранее неизвестному роду сумчатых.

Читайте также


наука

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика