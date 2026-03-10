Форма поиска по сайту

10 марта, 14:49

Общество
Биолог Глазков: первые грибы появятся в столичном регионе через 1,5 недели

Биолог рассказал, когда в столичном регионе появятся первые грибы

Фото: Getty Images/picture alliance/Holger Hollemann

Через 1,5 недели в столичном регионе можно будет собирать первые съедобные грибы – саркосцифу австрийскую. Об этом Агентству "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, эти грибы появляются одними из первых, пока еще лежит снег.

"Гриб абсолютно безвредный. Вообще любым грибам нужно два условия: первое – это влажность, влаги достаточно в этом году, и тепло. Теплая погода уже на подходе. Следующий слой будет – это уже сморчки, строчки", – поделился Глазков.

Ранее кандидат географических наук Ольга Полынова заявила, что таяние снега весной в Подмосковье спровоцирует грибной бум летом и осенью. Она пояснила, что снег глубоко увлажняет почву и подстилку, создавая стартовый запас влаги.

Штрафы за сбор грибов из Красной книги хотят ввести в Подмосковье

