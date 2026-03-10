Mattel выпустит коллекционную куклу Коралины к 16-летию мультфильма

Фото: creations.mattel.com

Компании Laika и Mattel представят коллекционную куклу главной героини мультфильма "Коралина" в рамках линейки Monster High Skullector. Об этом сообщила компания Mattel.

Выпуск куклы приурочен к 16-летию классического анимационного фильма режиссера Генри Селика, номинированного на "Оскар". Игрушка повторяет образ героини из мультфильма: синий парик, желтый дождевик и сапоги с паутинным узором. В комплект также входят черный кот и миниатюрная тряпичная кукла-двойник.

Главную героиню в картине 2009 года озвучила Дакота Фэннинг. А летом 2024-го лента вновь вышла в прокат к 15-летию.

Новая коллекционная кукла поступит в продажу 13 марта на сайте Mattel. Ее стоимость составит 65 долларов, игрушку выпустят в премиальной коллекционной упаковке.

Ранее компания Mattel представила куклу Барби с аутизмом. В комплект включены спиннер, наушники с шумоподавлением и планшет. При этом локти и запястья новой Барби особенно подвижны.