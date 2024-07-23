Mattel выпустила куклы Барби с ограниченными возможностями

Фото: Mattel

Компания Mattel запустила в продажу слепую Барби и темнокожую Барби с синдромом Дауна. Об этом заявила руководитель отдела по производству кукол Mattel Криста Бергер.

"Мы с гордостью представляем новую слепую куклу Барби и темнокожую куклу с синдромом Дауна... подтверждая нашу приверженность созданию продуктов, которые олицетворяют глобальную сплоченность и инклюзивность в сфере кукол", – цитирует Бергер телеканал Fox News Business.

Из заявления компании следует, что новые куклы были созданы при содействии Американского фонда слепых и Национального общества людей с синдромом Дауна. У слепой Барби есть специальная трость, а на коробке шрифтом Брайля написано "Барби". Вторая кукла представлена с парой розовых очков, символизирующих людей с синдромом Дауна, у которых проблемы со зрением.

Ранее режиссер фильма "Барби" Грета Гервиг вошла в список женщин года по версии журнала Time. Картина собрала в мировом прокате 1,4 миллиарда долларов.

Актриса Марго Робби также задумалась о перерыве в актерской карьере. Последним проектом, в котором она приняла участие, стал фильм "Барби".