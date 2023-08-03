Выступающим против запрета "Барби" депутатам посоветовали поехать в зону СВО

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Депутаты Госдумы, которые выступают против запрета куклы "Барби", могут приехать в зону спецоперации, где им расскажут, в какие куклы надо играть. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

"Западные ЛГБТ-извращения, играющие там всеми цветами радуги, пытаются прорасти в здоровом теле России. Всем, чем возможно. Они уже сделали из куклы Барби и пытаются продать здесь трансгендера, трансвестита. Уму непостижимо", – приводит РИА Новости слова Журавлева.

По мнению Журавлева, в России есть свои герои, на основе которых можно создать куклы. В качестве примера он привел участников СВО.

Депутат призвал убрать куклы "Барби" с прилавков магазинов и посоветовал выступающим против этого коллегам отправиться в зону СВО.

Ранее стало известно, что фильм Греты Гервиг "Барби" возглавил кинопрокат в странах СНГ за 27–30 июля. Кинолента собрала около 76 миллионов рублей.

На втором месте расположился российский фильм "За Палыча!", собрав более 72 миллионов рублей. Следом идут французский исторический фильм "Жанна Дюбарри" (65,6 миллиона рублей) и биографическая драма "Оппенгеймер" (55,7 миллиона рублей) Кристофера Нолана.

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