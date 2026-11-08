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08 ноября, 09:11

Общество

Мокрый снег возможен в Москве во второй половине следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшие осадки, включая снег, не исключены в Москве с 12 по 15 ноября. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"При такой температуре может быть смешанная фаза", – пояснила Макарова.

По ее словам, ночью в эти дни возможны снег или снежинки, днем – также. При этом синоптик не прогнозирует существенных перепадов температуры в течение недели. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.

При этом с понедельника, 9 ноября, по среду, 11-е число, в первой половине недели, осадков преимущественно не будет, добавила представитель Гидрометцентра.

Настоящая русская зима наступит в Москве лишь в декабре. До конца ноября снег еще неоднократно будет выпадать, однако каждый раз это будет лишь временное похолодание без формирования устойчивого снежного покрова.

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