08 ноября, 09:11Общество
Мокрый снег возможен в Москве во второй половине следующей недели
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Небольшие осадки, включая снег, не исключены в Москве с 12 по 15 ноября. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
"При такой температуре может быть смешанная фаза", – пояснила Макарова.
По ее словам, ночью в эти дни возможны снег или снежинки, днем – также. При этом синоптик не прогнозирует существенных перепадов температуры в течение недели. Ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, а днем – от 1 до 6 градусов тепла.
При этом с понедельника, 9 ноября, по среду, 11-е число, в первой половине недели, осадков преимущественно не будет, добавила представитель Гидрометцентра.
Настоящая русская зима наступит в Москве лишь в декабре. До конца ноября снег еще неоднократно будет выпадать, однако каждый раз это будет лишь временное похолодание без формирования устойчивого снежного покрова.
Крупные хлопья снега заметили на севере Московской области